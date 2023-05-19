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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سورية.. طريقة عمل فتة الباذنجان في خمس خطوات

طريقة عمل فتة الباذنجان
طريقة عمل فتة الباذنجان  

تعتبر طريقة عمل فتة الباذنجان، إحدى وصفات المطبخ السوري والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار أيضا.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فتة الباذنجان، وهي أحد الأكلات السورية، والتي بمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

طريقة عمل فتة الباذنجان

 

طريقة عمل فتة الباذنجان

 

مقادير طريقة عمل فتة الباذنجان :

2 رغيف خبز لبناني مقطع مكعبات صغيرة

3 باذنجان وسط مقشر ومقطع مكعبات متوسطة

4 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 كوب لبن زبادي

2 فص ثوم مفروم

½ حزمة بقدونس مفرومة

1 كوب لحم مفروم معصج

5 ملعقة كبيرة صنوبر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

4 كوب ماء

 

طريقة عمل فتة الباذنجان :

_ نحضر مقلاة وضعي فيها الزيت ثم نقلي الباذنجان ونضعه على ورق المطبخ.

_ نخلط الطماطم، الماء، الليمون والملح ثم نضعهم على النار حتى الغليان لمدة 5 دقائق.

_ نضع الباذنجان على الخليط السابق ثم نتركه يغلي لمدة 15 دقيقة.

_ نحضر طبق التقديم، ونضع فيه الخبز المقلي ، ونسكب الخليط السابق فوقهم ونضع اللحم المفروم.

_ نخلط لبن الزبادي مع الثوم، ونضعه فوق فتة الباذنجان، ثم البقدونس المفروم ثم الصنوبر.

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