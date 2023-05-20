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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله: مسلسل اللعبة مازال مثيرا لاهتمام المشاهد بعد 4 أجزاء

اللعبة
اللعبة

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى الجزء الرابع من مسلسل اللعبة، والذى بدء عرض الاسبوع الماضي، على إحدي المنصات. 

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل اللعبة فى جزءه الرابع مازال مثير بالنسبة لاهتمام لمشاهدين ، ولعل نوع الضحم الذى يقدمه العمل مختلف . 

وتابعت ماجدة خير الله : هناك ذكاء من قبل القائمين على مسلسل الجزء الرابع فى طرح المهات التى يقوم بها فريق العمل ، وهو ما يجعل هناك نوع من الاثارة تلازم المتابعين له .

واحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip  بعد طرحة بأربعة حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

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أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip. 

اللعبة الفنانة رانيا يوسف مسلسل اللعبة 4 مسلسل اللعبة مسلسل اللعبة 3 منصة شاهد vip مي كساب منصة شاهد ماجدة خير الله

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