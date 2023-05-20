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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار رينو ميجان 2023 الجديدة فى مصر| كل الموديلات

صدى البلد

أعلنت العديد من شركات ووكلاء السيارات داخل السوق المحلى المصرى ، عن زيادات جديدة لطرازات علاماتهم التجارية ، وجاءت هذه الارتفاعات لتضم رينو الفرنسية اليها .

رينو ميجان موديل 2023

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، والتى تاتى من فئة السيدان داخل السوق المحلى المصرى .

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ومن المعروف ان السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، تاتى بخيارين من المحركات ، أولهم بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من نوع  CVT، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

اما المحرك الثاني فياتى سعة 1300 سي سي تيربو، يولد طاقة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات DSG يتألف من 7 سرعات، وتستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو ميجان موديل 2023، بطول الكلي 4.632 متر، و عرض 1.814 متر، و ارتفاع 1.443 متر، و قاعدة العجلات 2.711 متر، و سعة صندوق السيارة: 503 لتر، و سعة خزان الوقود 50 لتر .

أسعار رينو ميجان 2023 الجديدة

رينو ميجان موديل 2023

اما عن أسعار رينو ميجان 2023 الجديدة : 

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 698,000 جنيه   

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022 بسعر 740,000 جنيه         

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 770,000 جنيه          

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 820,000 جنيه      

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023 بسعر 900,000 جنيه   

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023 بسعر 930,000 جنيه       

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2023 بسعر 950,000 جنيه         

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 960,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023 بسعر 980,000 جنيه

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