الأمن يعيد سيارة مسروقة من عابدين قبل بيعها لتجار الخردة

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بعابدين وإعادة السيارة قبل بيعها لتجار الخردة ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عابدين من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعـــة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته عدد 2 مفتاح سيارة وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب ، وإعترف بإرتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بالتصرف فى السيارتين بالبيع لدى عميليه ("سيئى النية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).. تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة المستولى عليها.

وأقر أحدهما بقيامه بتقطيع السيارات المستولى عليها والتصرف فى أجزائها بالبيع لتجار الخردة.

وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.