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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طرابزون التركي يصدر بيانا ناريا بعد بصق لاعب على تريزيجيه أثناء سجوده

بصق لاعب فنربخشة
بصق لاعب فنربخشة على تريزيجيه

أصدر نادي طرابزون سبور التركي بيانا رسميا، بسبب بصق لاعب في صفوف فنربخشة، على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، خلال المواجهة التي جمعت الفريقان، أول أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بفوز فنربخشة 3-1.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدن وهو يبصق على تريزيجيه، بسبب تسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 80، من ركلة جزاء.

وقال نادي طرابزون في بيان رسمي:" هذا عار.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه خلال مباراتنا ضد فنربخشة في 18 مايو 2023".

وأضاف:" إنه لأمر مشين ومثير للاشمئزاز أن "يستدير" لاعب كرة القدم في فنربخشة سامت أكايدن ويبصق على لاعبنا أثناء سجوده عقب تسجيله هدفا".

تابع البيان:" نتوقع من جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم أن يقفوا ضد هذا الفعل، ونتوقع من الاتحاد التركي لكرة القدم ، وخاصة نادي فنربخشة الرياضي، القيام بما هو ضروري على الفور".

اختتم:" ندعو المجتمع الرياضي بأسره إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ورفض هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".

بيان طرابزون
طرابزون تريزيجيه فنربخشة سامت أكايدن الدوري التركي

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طرابزون التركي يصدر بيانا ناريا بعد بصق لاعب على تريزيجيه أثناء سجوده

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