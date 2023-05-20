أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

رد ساميت أكايدين لاعب فنربخشه على واقعة بصقه على الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور ومنتخب مصر.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدن وهو يبصق على تريزيجيه، بسبب تسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 80، من ركلة جزاء.

وكتب ساميت عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "إنني أدين الإدعاءات اللاأخلاقية من خلال التلاعب بحركتي من زاوية الصورة ما قمت به جزء من عادة الرياضيين".

وأصدر نادي طرابزون بيانا رسميا، بسبب بصق لاعب في صفوف فنربخشة، على تريزيجيه، خلال المواجهة التي جمعت الفريقان، أول أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بفوز فنربخشة 3-1.

وقال نادي طرابزون في بيان رسمي:" هذا عار.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه خلال مباراتنا ضد فنربخشة في 18 مايو 2023".

وأضاف:" إنه لأمر مشين ومثير للاشمئزاز أن "يستدير" لاعب كرة القدم في فنربخشة سامت أكايدن ويبصق على لاعبنا أثناء سجوده عقب تسجيله هدفا".

تابع البيان:" نتوقع من جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم أن يقفوا ضد هذا الفعل، ونتوقع من الاتحاد التركي لكرة القدم ، وخاصة نادي فنربخشة الرياضي، القيام بما هو ضروري على الفور".

اختتم:" ندعو المجتمع الرياضي بأسره إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ورفض هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".