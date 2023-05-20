تغنيك عن طبيب الأسنان…5 وصفات منزلية تعالج التسوس

يعاني الكثير من الأطفال من آلام تسوس الأسنان بسبب كثرة تناول الحلويات والسكريات ، وهو أمر شائع جداً لدى الأطفال ، وتسبب له أعراض تؤثر عليه سلباً ، اسباب التسوس غالبا ما تكون بسبب وجود البكتريا التي تفرز أحماض من السكريات وبالتالي تتكون طبقة على الاسنان، وتختلف أعراض التسوس من طفل إلى آخر على حسب حالة تسوس أسنانه، نتعرف علي افضل ٥ وصفات منزلية تعالج ابتسوس وتغنيك عن طبيب الاسنان وفقا لموقع Health digest

وصفات طبيعية تغنيك عن طييب الاسنان

1- المضمضة بزيت السمسم:

تعتبر طريقة المضمضة بالزيت من أكثر الطرق التي يتم استخدامها في الطب البديل، واستخدام هذه الطريقة يتم عن طريق ملء الفم بملعقة كبيرة من زيت السمسم أو استخدام زيت جوز الهند.

ثم القيام بالمضمضة لمدة معينة بالفم عليك اخراجها من الفم، قد يساعد المضمضة بالزيت على التخلص من التسوس، وقد يقلل من كمية اللويحات السنية ويقلل البكتيريا، وذلك بنفس الفعالية التي توجد بغسول الفم، وبالتالي قد يساعد على إعادة تمعدن المينا الخاص بالأسنان ويمنع حدوث التجاويف.



2- وصفه أعشاب القرنفل :

القرنفل عشبه لها قدرة على تسكين الألم داخل الفم، سواء كان هناك إلتهاب داخل اللثة من تسوس الأسنان، أو إلتهاب بسبب تراكم البكتيريا.

والقرنفل له عدد من المميزات الخاصة لأنه مضاد طبيعي لأي جرثومة تتواجد في الفم ،كما أنه عامل أساسي يمنع إصابة الأسنان بالحُفر والثقوب.

الطريقة

وضع ثلاث قطرات من مستخلص القرنفل ”

ومزجها مع معلقة واحدة من مستخلص السمسم ” الزيت.



3- محلول الملح :

من المعروف أن للملح خصائص عالية تجعله ذو فاعلية في القضاء على البكتيريا الموجودة بالفم، كما أنه يقضي على أي عدوى موجودة في الأسنان واللثة، ويمنع بشكل نهائي نمو أي بكتيريا نتيجة تراكم فتات الطعام في الأسنان.



الطريقة:

وضع نصف معلقة أو معلقة من الملح بكوب من الماء الدافئ، ثم تجعلي الطفل يأخذ القليل من هذا الماء، ويُترك بالفم لمدة لا تقل عن دقيقة، وعليكِ أن تطلبي من طفلك أن يضع الماء والمضمضه جيداً على الأسنان المصابة بالتسوس، ويُمكنك اتباع هذه الوصفة ثلاثة مرات في اليوم، وتستمري عليها حتى يختفي التسوس.



4-- وصفة العرق السوس:

محتواه العالي من المركبات المضادة للبكتيريا والجراثيم، جعلته يحتل مكانة مميزة بين الوصفات الطبيعية المعالجة لتسوس الأسنان، وطريقة استخدام عرق السوس في علاج هذه المشكلة بسيطة، وتتمثل في تفريش الأسنان يوميًا بمسحوق عرق السوس.



5-وصفه الليمون وزيت الخردل :

إن الليمون وزيت الخردل لهم خصائص مطهرة للفم وتقضي على البكتيريا وتقضي على تسوس الأسنان

قومي بوضع عصير ليمونة واحدة مع معلقة زيت الخردل وتمزجيهم جيداً، ثم تقومي بالانتظار حتى يصبح الخليط عجينة، ثم بعد ذلك ضعي هذه العجينة على اللثة المصابة لمدة نصف دقيقة مع التحريك بلطف ثم يتغرغر الطفل بماء دافئ.

أعراض تسوس الأسنان :

⁃ إصابة اللثة بحساسية والتهابات.

- عدم قابليته لتناول الطعام.

-آلام في اللثة والأسنان.

- ظهور بقع سوداء اللون في الأسنان والضروس.

- تضرر الأسنان بالحفر وتكوين طبقة جيرية عليها.

-إصابة الأسنان بالضرر الذي من الممكن أن يؤدي إلى وقوعها.

أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال:

- تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحلويات.

- عدم غسل أسنان الطفل بالفرشاة والمعجون بانتظام

- عدم قدرة الأطفال على مكافحة البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، لعدم اكتمال آليات الدفاع المناعية لديهم.