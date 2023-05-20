بالبوستر الرسمي.. أمير كرارة يعلن طرح فيلم البعبع في عيد الأضحى

روج الفنان أمير كرارة، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “البعبع” مؤكدًا على عرضه في عيد الاضحى المقبل.

ونشر أمير كرارة، بوستر فردي رسمي للعمل، من خلال حسابه الرسمي على على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “الانستجرام”.

وعلق أمير كرارة قائلاً: “ البعبع فيلم عيد الاضحي بحميع دور العرض انتاج سينرجي تامر مرسي، احمد بدوي، يوسف الطاهر، اخراج حسين المنباوي، وتأليف ايهاب بليبل.. وكل سنه وانتم طيبين”.

كانت أخر أعمال أمير كرارة في رمضان الماضي، حيث شارك في مسلسل سوق الكانتو، إخراج حسين المنباوي أيضاً.

البعبع

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

كان الفنان أمير كرارة، قد وجه رسالة إلي أهالي المطرية عقب إقامة أكبر مائدة إفطار بـ منطقة عزبة حمادة في رمضان الماضي ٢٠٢٣.

وكتب الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام”: “اقسم بالله بعد اذنكوا حد يعزمني علي الفطار في المطرية الناس الحلوة ولاد الأصول رمضان هناك حاجة تانية”.