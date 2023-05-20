عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبوستر الرسمي.. أمير كرارة يعلن طرح فيلم البعبع في عيد الأضحى

امير كرارة
امير كرارة

روج الفنان أمير كرارة، لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “البعبع” مؤكدًا على عرضه في عيد الاضحى المقبل.

ونشر أمير كرارة، بوستر فردي رسمي للعمل، من خلال حسابه الرسمي على على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “الانستجرام”.

وعلق أمير كرارة قائلاً: “ البعبع فيلم عيد الاضحي بحميع دور العرض انتاج سينرجي تامر مرسي، احمد بدوي، يوسف الطاهر، اخراج حسين المنباوي، وتأليف ايهاب بليبل.. وكل سنه وانتم طيبين”.

أمير كرارة ومحمد هنيدى ينعيان مصطفى درويش

طارق النهري: أمير كرارة ابن خالي وبعد "جعفر العمدة " الناس بتستقبلني استقبال الفاتحين

كانت أخر أعمال أمير كرارة في رمضان الماضي، حيث شارك في مسلسل سوق الكانتو، إخراج حسين المنباوي أيضاً.

البعبع

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.

كان الفنان أمير كرارة، قد وجه رسالة إلي أهالي المطرية عقب إقامة أكبر مائدة إفطار بـ منطقة عزبة حمادة في رمضان الماضي ٢٠٢٣.

وكتب  الفنان أمير كرارة عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام”: “اقسم بالله بعد اذنكوا حد يعزمني علي الفطار في المطرية الناس الحلوة ولاد الأصول رمضان هناك حاجة تانية”.

أمير كرارة الفنان امير كرارة البعبع الإنستجرام عيد الأضحى فيلم عيد الاضحي البعبع فيلم عيد الاضحي حسين المنباوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

موضوعات متعلقة

أخبار الفن | الموت يفجع آثار الحكيم .. القصة الكاملة لأزمة عمرو مصطفى

جلسة تصوير لـ كيت بلانشيت.. شاهد

ديو سلام عليكم يجمع Azzamchik وبشرى

هاريسون فورد يخضع لـ جلسة تصوير بعد حصوله على سعفة كان الذهبية

بطولة ثراء جبيل وإبراهيم النجاري.. عرض فيلم فعل فاضح على منصة VIU

ليلة استثنائية.. صور جديدة من حفل عمرو دياب في الكويت

وفاة شقيقة الفنانة آثار الحكيم

غدا.. ختام الدورة الـ 49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي

ترشيحاتنا

ثقافة العمل التطوعي.. حياة كريمة تطلق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات

رزم دولارات|تحرك برلماني عاجل ضد محمد رمضان.. برلمانية: يستفز الناس ولابد من محاسبته

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن أرقام الجلوس لطلاب الثانوية الأزهرية

سوق السمك الحضاري بالمنيب .. يضم 143 باكية ومبنى إداريًا على أحدث طراز

شركات إماراتية تحسم استحواذها على وطنية وصافي

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ