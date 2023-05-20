محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – كودي جاكبو

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “أنفيلد رود”، حيث سيتم تكريم روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا، في آخر مبارياتهم مع ليفربول على ملعب الفريق.