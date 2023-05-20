الأتراك في الخارج يبداون التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

بدأ المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج التصويت اليوم السبت في انتخابات الإعادة الرئاسية في تركيا بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كيليجدار أوغلو ، الذي يهدف إلى إنهاء حكم الرئيس المستمر منذ عقدين.

وستجرى انتخابات الإعادة في تركيا في 28 مايو ، بعد أن كان أردوغان أقل بقليل من عتبة 50٪ اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي فيما كان من المتوقع أن يكون أكبر تحد سياسي يواجهه على الإطلاق.

هناك حوالي 3.4 مليون تركي مؤهلون للتصويت في الخارج ، من إجمالي عدد الناخبين البالغ أكثر من 64 مليونًا ، وسوف يدلون بأصواتهم في الفترة من 20 إلى 24 مايو.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن التصويت بدأ في دول عبر آسيا وأوروبا. ألمانيا هي موطن أكبر جالية تركية في العالم ، حيث يوجد حوالي 1.5 مليون مواطن تركي مؤهلون للتصويت.

وفي تصويت يوم الأحد الماضي ، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفاؤه القوميون بأغلبية برلمانية مريحة.

وحصل كيليجدار أوغلو ، مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب ، على 44.88٪ من التأييد في الانتخابات الرئاسية ، متخلفًا عن أردوغان بنسبة 49.52٪ وأربك التوقعات في استطلاعات الرأي بأن المنافس سيخرج في المقدمة.

ويتركز الاهتمام الآن على المرشح القومي سنان أوغان الذي جاء في المركز الثالث بتأييد 5.17٪. من المحتمل أن يكون لأي قرار يتخذه بدعم أحد المرشحين في جولة الإعادة دور حاسم.

واتخذ خطاب كيليتشدار أوغلو منعطفًا قوميًا بعد أن خلف أردوغان في الجولة الأولى من التصويت ، قائلاً إن الحكومة سمحت بدخول 10 ملايين لاجئ إلى البلاد وأنه سيعيدهم جميعًا إذا تم انتخابه.

ولم يقدم أي دليل على عدد المهاجرين، حيث تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم يبلغ حوالي 4 ملايين ، وفقًا للأرقام الرسمية.

وشن أوغان حملة لإعادة المهاجرين ، بما في ذلك حوالي 3.6 مليون سوري نزحوا بسبب الحرب إلى الجنوب.

ويقول أردوغان إنه وحده الذي يمكنه ضمان الاستقرار في تركيا ، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي ، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة تكاليف المعيشة ، وارتفاع التضخم وتأثير الزلازل المدمرة في فبراير.