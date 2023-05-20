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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان اختبارات الدراسات الإسلامية بنات القاهرة

امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لجان الاختبارات الإلكترونية لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ للاطمئنان على حسن سيرها، وتابع التجهيزات المعدة للجان وحضور الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وكذا حضور الفريق الطبي من الإدارة الطبية، والفنيين من وحدة النظم.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن شكره للطالبات المصريات والوافدات ولأعضاء هيئة التدريس؛ لحسن تعاونهم في إنجاح منظومة الاختبارات الإلكترونية.

يذكر أن لجان الاختبارات ضمت نحوًا من مائة لجنة، شملت طالبات شعب: الشريعة الإسلامية، والشريعة والقانون عربي وإنجليزي.

ورافق رئيس جامعة الأزهر، خلال الزيارة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية.

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جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر سلامة داود الدراسات الإسلامية

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