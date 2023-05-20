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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في شوارع القاهرة .. محمد رمضان يستأنف تصوير "ع الزيرو" مع نيللي كريم

محمد رمضان
محمد رمضان

استأنف الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه الجديد ع الزيرو صباح اليوم في عدد من شوارع القاهرة استعداد لطرحه في موسم عيد الأضحي.

المشاهد التي صورها محمد رمضان صباح اليوم، جمعته بالفنانة نيللي كريم التي بدورها تفرغت تماما خلال هذا الأسبوع للانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم.

الفيلم يتبقي له 7 أيام تصوير في عدد من الأماكن المتفرقة بشوارع القاهرة واستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي ليدخل بعدها مرحلة المونتاج وتصحيح الألوان.

تفاصيل فيلم ع الزيرو

وبدأ محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد ع الزيرو قبل موسم رمضان الماضي إلا أنه أوقف تصويره بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جعفر العمدة وفيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر.

 

محمد رمضان يعود للقاهرة

وعاد محمد رمضان إلي القاهرة مساء أمس بعد جولة غنائية في أمريكا قدم خلالها أربع حفلات مختلفة بالإضافة إلي تصويره فيديو كليب هناك يتم طرحه في موسم الصيف.

جولة محمد رمضان


وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة  بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الاخير بولاية نيو جيرسي.

أحدث أفلام محمد رمضان 


ويعرض للفنان محمد رمضان حاليًا فيلم هارلي والذى حقق إيرادات عالية منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر الماضي.

 

فيلم هارلى


وحقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 30 مليون و505 الف و962 جنيه، ليحتل المركز الأول وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان ع الزيرو نيللي كريم فيلم ع الزيرو

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