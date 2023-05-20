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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«صدى البلد» يتابع الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية من مقر السفارة بالقاهرة|شاهد

صدى البلد

انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية للأتراك المتواجدين في الخارج، صباح اليوم السبت، داخل السفارات والقنصليات حول العالم وذلك للتصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد.


وحرص موقع "صدى البلد" الإخباري على تغطية تصويت الناخبين الأتراك المتواجدين في مصر داخل سفارتهم بالقاهرة في بداية الجولة الثانية من انتخابات الرئاسية التركية المقامة، اليوم.


 
وكان مسئولو السفارة يسعون لتسهيل العملية الانتخابية ويوجهون الناخبين الأتراك المتواجدين في مصر، إلى صناديق الاقتراع.


وكانت الأجواء تعم بالتفاؤل والراحة بين الناخبين الأتراك الذين يقومون بإدلاء أصواتهم في الجولة الإعادة الثانية للانتخابات الرئاسية .

وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على بعض التصريحات من الناخبين الأتراك المتواجدين في السفارة للإدلاء بأصواتهم.


وصرحت إحدى الناخبين الذين كانوا في السفارة أن السفارة التركية في مصر تقوم بتسهيل سير الانتخابات.

 

كما قالت ناخبة تركية أخرى وكانت برفقة زوجها وابنها الرضيع أنها تتمنى أن العملية الانتخابية في السفارة تسير بمنتهى الهدوء والنظام وأن مسئولي السفارة يقومون بجميع التسهيلات لهم في إجراء العملية الانتخابية وأنها واثقة من أن العملية الانتخابية تسير بمنتهى الشفافية.

 

وتابعت أنها تعتبر مصر بلدها الثاني وهي تحبها كثيرًا، مضيفة أنها تعلمت اللغة العربية خصيصاً لتشعر أنها بالفعل في بلدها ووسط أهلها.

 

وصرح أيضاً أحد الناخبين الأتراك برفقة زوجته وأولاده أن العملية الانتخابية لم تأخذ سوى بضعة دقائق ولم يطل انتظاره في الأدلاء بصوته.

 

وقالت زوجته إن كل شيء على ما يرام والعملية الانتخابية كانت سريعة وبعض العاملين في السفارة كانوا يحسنون معاملتها هي وأولادها كثيراً.

تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
تغطية موقع صدى البلد الأخباري الخاصة لأنتخابات الرئاسة التركية بمقر السفارة بالقاهرة
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