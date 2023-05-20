بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تكشف عن تقليد بوركيني البلوجر هادية غالب وبيعه في المحلات الشعبية بسعر لا يتجاوز الـ 200 جنيه وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ، لان سعره الاساسي يتعدى الـ 9000 جنيه.

أثارت البلوجر هادية غالب، الجدل على السوشيال ميديا ، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٣ باسعار خيالية.

وبلغ سعر المايوه ليصل الى 9000 جنيها وهو ما اثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده احنا نجيب شاليه".

وعادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العام اختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب.

هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضي جميع الأطراف وتنهي الخلاف.