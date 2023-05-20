عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تكشف عن تقليد بوركيني البلوجر هادية غالب وبيعه في المحلات الشعبية بسعر لا يتجاوز الـ 200 جنيه وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ، لان سعره الاساسي يتعدى الـ 9000 جنيه.

أثارت البلوجر هادية غالب، الجدل على السوشيال ميديا ، بعد طرحها مايوهات البوركيني لعام ٢٠٢٣ باسعار خيالية.

وبلغ سعر المايوه ليصل الى 9000 جنيها وهو ما اثار غضب الجمهور و جاءت بعض التعليقات ساخرة": ده احنا نجيب شاليه".

وعادة ما تحدث العديد من الخلافات كل عام في الصيف بسبب محبي المايوه البيكيني والبوركيني، ولكن هذا العام اختلف بشكل كبير عن كل ما مضى، وذلك بسبب البلوجر هادية غالب. 

هادية غالب هي بلوجر مصرية ، قررت إنتاج براند للمايوه خاص بها لملابس السباحة البيكيني والبوركيني لترضي جميع الأطراف وتنهي الخلاف.

May be an image of 2 people
البلوجر هادية غالب ٢٠٢٣ 200 جنيه البيكيني البوركيني هادية غالب تثير الجدل علي السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

موضوعات متعلقة

داليا مصطفى أول حب .. صور تجمعها مع زوجها شريف سلامة

بعد حفل زفافها.. 10 إطلالات لـ ابنة حميد الشاعرى

لو شعرك بيقع.. فيتامينات تساعد على تقويته

تعيش قصة حب.. إطلالات لـ دينا الشربيني أثارت الجدل

خبيرة تغذية تقدم أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم

شرائح الفلفل الأحمر .. أطعمة لـ علاج عسر الهضم والغازات

بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

ابنة عمرو دياب تثير الجدل برفقة حبيبها فى عيد ميلاده |شاهد

ترشيحاتنا

شركات إماراتية تحسم استحواذها على وطنية وصافي

طريقة غير متوقعة لتناول مرضى السكر الأرز الأبيض بأمان

إسرائيل تصادق على مخطط استيطاني جديد بالقدس المحتلة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي لوقفه

الشوط الأول .. أرسنال يتأخر أمام نوتنجهام فورست بهدف

ضمن جولة أوروبية.. مبعوث صيني يزور روسيا لبحث الأزمة الأوكرانية

بمشاركة مصطفى محمد .. نانت يسقط بالثلاثة أمام مونبلييه ويقترب من الهبوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ200 جنيه .. تقليد مايوهات هادية غالب يثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين أمين في ضيافة صدى البلد لتكريمها عن آخر أعمالها.. صور

بعد فيديو مؤثر .. أضرار صادمة لتناول الشعيرية سريعة التحضير

ليوناردو دي كابريو في عرض فيلمه Killers Of The Flower Moon بمهرجان كان

فيديو

دمار منازل ومزارع وأضرار بـ مليارات اليورو.. خسائر فيضانات إيطاليا

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ