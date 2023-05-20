الشباب : توسيع أنشطة مراكز الطب الرياضي واستثمار خدماتها للاعبين

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، سُبل تطوير منظومة الطب الرياضي بشكل متكامل، بجانب النواحي التسويقية والاستثمارية.

جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، الدكتور محيي معروف رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

تناول اللقاء، مناقشة الرؤي المتعلقة بتطوير المنظومة استفادةً من الإمكانيات المتوفرة، وتسويق واستثمار ما تقدمه مراكز الطب الرياضي من خدمات طبية للاعبين والمواطنين لتشغيلها علي نطاق واسع.

أكد وزير الشباب والرياضة، علي دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كافة المستلزمات لها، مشيرًا أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليه، والعمل علي تطويره بتفكير مختلف علي كافة المستويات، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي التي تتضمن عدة تخصصات، وكذلك ضرورة الاهتمام المجال التعليمي، والتوجه نحو إقامة أكاديمية للطب الرياضي، وتقنين أوضاعها وربطها بالوحدات ومراكز الطب الرياضي علي مستوي الجمهورية.

كما لفت الوزير إلى أهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.