تشكيل أرسنال أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال

وضم تشكيل أرسنال كلا من:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بينجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل - جرانيت تشاكا

خط الوسط: توماس بارتي - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل خيسوس

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نوتنجهام فورست.

وفي حال خسارة أرسنال في مباراة اليوم، يُتوج مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي.