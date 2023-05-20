اِعرف الأوراق المطلوبة .. خطوات استخراج إعلام الوراثة

يسعى الكثير من الناس إلي معرفة خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة بعد وفاة رب الأسرة والتي تحدد تقسيم الميراث بين الأبناء وعليه هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة.

خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة



ويمكن للراغبين فى استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن مايلي :-

- تبدأ أولي خطوات استخراج إعلام الوراثة من محكمة الأسرة بتقديم طلب لمحكمة الأسرة، موضح فيه اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة، واسم الأم باعتبارها الوصية على الأولاد القصر.

- فى هذه الخطوة يتم إرفاق الطلب مع شهادة الوفاة، وقرار الوصاية وصور من بطاقة الرقم الشخصي للمتقدم.

- وفى هذه الخطوة يتم كتابة صيغة إعلان للورثة بالجلسة، وفي حالة عدم وجود ورثة غير الأم والأطفال القصر، فلا يشترط الإعلان، ويكتفى بحضور الأم أو وكيلها.

- وفى هذه الخطوة سيتم تحديد جلسة إعلام الوراثة خلال 3 أسابيع، أو شهر على الأكثر

- يلزم إحضار شاهدين من الرجال من الجيران أو معارف المتوفى، ليسألهم بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة، وأن الميراث محصور للورثة الموضحين في البيان.

- وبعدها يصدر إعلام الوراثة في اليوم التالي، أو في جلسة أخرى يحددها القاضي.

المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة

وهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة من أجل استخراج إعلام الوراثة والتي تشمل مايلي :-

- تتضمن المستندات المطلوبة طلب موجه لرئيس محكمة الأسرة لاستخراج إعلام الوراثة.

- كما يجب احضار أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- وتتضمن الاوراق المطلوبه ورقة بصيغة الإعلان بجلسة إعلام الوراثة.

- إحضار 4 دمغات محاماة.

- إحضار صورة من بطاقة مقدم الطلب.

- تقديم صورة كارنيه النقابة، وصورة التوكيل للمحامي.

أهمية الحصول علي إعلام الوراثة



يعد استخراج إعلام الوراثة المستند الأساسي الذي يتم الإعتراف به سواء في البنوك أو المصالح الحكومية، لتقسيم الميراث بين الوراثة، وبدون وجوده، لا يمكن الإطلاع على حسابات أو أي مستندات تخص المتوفى.

