مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف مانشستر يونايتد جاء في الدقيقة التاسعة في الدقيقة التاسعة عن طريق البرازيلي كارلوس كاسيميرو بتسديدة مقصية من متابعة لتمريرة عرضية من لوك شاو.

وغاب ماركوس راشفورد عن تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم بسبب المرض.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 69 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال