مفيدة شيحة تعلق على جدل منشور محمد رمضان الأخير

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على حالة الجدل التي سببها الفنان محمد رمضان، وذلك بعدما ظهر في إحدى الصور وبجانبه حزمة من الدولارات مما عرضه للانتقاد من رواد السوشيال ميديا.



وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان ، مساء اليوم السبت ، إن :" محمد رمضان نجم وحقق نجومية من أعمال فنية في غاية الروعة، وفي السباق الرمضاني الماضي حقق الاعلى مشاهدة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن عميد معهد القلب السابق جمال شعبان، علق على منشور محمد رمضان والاخير طلب منه أسماء المستشفيات التي يمكن التبرع فيه ، وهذا الأمر يعني أن محمد رمضان تطور، وتعامل مع الأمر بشكل جيد.

محمد رمضان



وعبرت مفيدة شيحة، عن عميق تقديرها واحترامها لمشوار الفنان محمد رمضان الفني، والتطور الإيجابي لتعامل محمد رمضان مع السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.





