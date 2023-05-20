شامل كل شيء .. السياحة تعلن مفاجأة عن أسعار الحج البري | فيديو

علقت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، على أسعار الحج.

وقالت “سامي”، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أسعار الحج انخفضت مقارنة بالعام الماضي"، لافته: "الحج البري هذا العام بسعر مميز جدا".

وأضافت ساميه سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة،: "العام الماضي لم يكن هناك حج بري، لكن هذا العام يصل سعر الحج البري إلى 130 ألف جنيه وهذا سعر كويس جدا بالنسبة لسعر الريال حاليا".

وأشارت ساميه سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة،: "سعر الحج البري 130 ألف جنيه شامل كل شيء"، لافته: "أسعار الحج غير البري يبدأ وهو الاقتصادي من 145 ألف جنيه و155 ألف جنيه وهذا سعر مناسب جدا".