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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن جولة أوروبية.. مبعوث صيني يزور روسيا لبحث الأزمة الأوكرانية

روسيا والصين
روسيا والصين

كشف مصدر مطلع، أن المبعوث الصيني الخاص للشؤون الأوراسية، السفير الصيني السابق لدى موسكو، لي هوي، سيزور روسيا الأسبوع المقبل.

 

وحسب ما ذكرته “روسيا اليوم”، أعلن مصدر مطلع أن الزيارة قد تتم الأسبوع المقبل، ضمن جولة  واسعة لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.

 

وانطلق لي هوي، في الـ 15 من مايو الجاري في جولة أوروبية، سعيا منه لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، إن جولة هوي دليل آخر على التزام الصين بتعزيز السلام والمفاوضات بين طرفي الصراع.

ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، تشمل جولة هوي زيارة كل من أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا.

الازمة الاوكرانية جولة اوروبية السفير الصيني السابق لدى موسكو روسيا أوكرانيا

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