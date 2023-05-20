14 سلالة جديدة من الدواجن.. مفاجأة سارة من الزراعة لـ المصريين.. فيديو

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بالتنمية المستدامة للثروة الداجنة.

أضاف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الداجنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "معهد بحوث الانتاج الحيواني والعلماء في مركز البحوث الزراعية استنبطوا 14 نوع جديد من سلالات الدواجن المتأقلمة مع الظروف والمناخات البيئية المصرية".

أشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،: "هذه السلالات تتميز في إنتاج البيض واللحوم وتناسب المرأة الريفية والأسرة الريفية وتوزع على قرى ومحافظات الجمهورية"، موضحا: "هناك اهتمام من الدولة بملف الأعلاف في مصر".

أوضح الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،: "الاستنباط عبارة عن نواتج تهجين وخلط ما بين سلالات عالمية عالية الانتاجية وسلالات محلية متأقلمة مع الظروف والمناخات البيئية المصرية ومقاومة للأمراض، والحصول على سلالات عالية الانتاجية متأقلمة مع ظروفنا المصرية".