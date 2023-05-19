حصاد الزراعة.. تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٤٣ ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٢ إلى ١٨ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، حيث تم فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وخلال هذا الأسبوع التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وزير الزراعة المجري اشتيفان ناجي، وذلك في ختام زيارته لواشنطن، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي يوليها الجانبين أولية في المجال الزراعي حاليا، وكذلك بحث آفاق التعاون المشترك، كما استقبل الوزير أيضا الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبدالله العبد القادر؛ لمناقشة اوجه التكامل في مجال مكافحة التصحر والغطاء النباتي التي يمكن تنفيذها في الفترة المقبلة، كما بحث وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد، سبل التعاون، ودعم عدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة، ودعم المزارعين.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة لمتابعة حصاد وتوريد القمح فى المحافظات وكذلك متابعة العمل في بعض الملفات الأخرى الهامة، كذلك أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا اشتمل على أبرز محطات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي، الذي عقد في واشنطن.



ووافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على صرف وتمويل 155 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو، ليصل اجمالي التمويل 7.7 مليار جنيه لأكثر من 42 ألف مستفيد، كما أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الافراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 ألف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

كما تابع الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عمليات حصاد القمح بمحافظة بني سويف، وكذلك عملية التوريد إلى الشون والصوامع، إضافة إلى مخازن الجمعيات المحلية للإصلاح الزراعي استعدادا لتوريدها، كذلك تابع الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي أعمال حصاد وتوريد القمح بمحافظة أسوان، وكذلك المرور على صومعة الراجحي والعمل على حل المشكلات التي تواجه المزارعين.



كما نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ورشة العمل الافتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»، بحضور الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل «الفاو» في مصر، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل، كذلك نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يومي حصاد لمحصول القمح في محافظتي الشرقية والقليوبية.



فيما تم توزيع منحة الإنتاج الحيوانى ( أغنام ) لعدد ٢٠ سيدة بمنطقة وادى النقرة إحدى مناطق عمل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة والتابعة لمحافظة اسوان، كما واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عملها بمتابعة الزراعات المتأخرة من محصول القمح، إضافة إلى متابعة الزراعات المبكرة من الذرة الشامية، كذاك تم تصدير أول شُحنة من النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد قيام الأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوقيع الكشف عليها وفقاً للقوانين الصحية البيطرية.

بينما نجح معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية التابع لمعهد أمراض النباتات فى اجتياز اختبارات تجديد الاعتماد الدولي (17025/2017) من المجلس الوطنى للاعتماد ( ايجاك) لمدة أربعة سنوات أخرى تبدأ من مايو 2023 حتى مايو 2027، كما اعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية اتمرار فاعليات البرنامج التدريبي " استخدام Mass Spectrometry فى تحليل متبقيات المبيدات" لرفع كفاءة العاملين بالمعمل، كما تم القاء محاضرة ضمن ويبينار "المعامل الغذائية المعتمدة الحكومية.. التحاليل والامتيازات" والمنظم من قبل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، كما استقبل المعمل ممثلي الهيئة البحثية لعدد من الشركات للتعرف علي ما هيه المبيدات و ما تمر به من تسجيل وتصنيع وتطبيق ، وذلك فى إطار "ورشه العمل" المنعقدة في النوبارية لزيارة مصانع المبيدات، كذلك تم عقد ورشة عمل فى مجال " الأمان الحيوى ومكافحة العدوى" للعاملين بالمعمل، فيما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٠٠٠ شهادة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.