عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأحرار الاشتراكيين : طالبنا في الحوار الوطني بجعل الوصاية للأم مباشرة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن جلسة الحوار اليوم ناقشت المطالب والرؤى، ومنها تعديل يسمح بأن تكون الوصية للأم مباشرة بعد وفاة الأب مع وجود الرقابة اللازمة من الجهات المعنية، ووضع آلية مرنة في حالة الحاجة لصرف أي مبالغ نقدية للإنفاق على التعليم والعلاج، وإلغاء الضريبة على التركات لأن ذلك يقتطع جزءا كبيرا من أموال القُصّر غير القادرين على الإنفاق على أنفسهم.    

وأوضح «درويش» خلال استضافته على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه تمت المطالبة بسرعة فرز الأموال السائلة في التركة ووضع ضوابط في حالة استخدامها، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون الأقارب من غير الموصى عليهم.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أننا أمام متغيرات ومعطيات جديدة لابد أن نعلى فيها من شأن الأسرة والحفاظ على الطفل القاصر لأنه يحتاج إلى رعاية حتى يصبح طفلًا سويًا يعيش حياة أدمية ومتكاملة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

شغل عصابات.. ميدو يرد على طلب رحيل أوسوريو عن الزمالك

ترشيحاتنا

ترقبوا الأعنف.. عالم الزلازل الهولندي يثير مخاوف العالم من جديد

معرض ملابس لطلاب وموظفين كلية التكنولوجيا والتعليم اليوم

صلاح هاشم يوضح لـ صدى البلد دور "التضامن" في دعم الفقراء.. فيديو

اليوم.. طلاب الشهادات الأزهرية يواصلون امتحانات نهاية العام

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ