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رئيس التحرير
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نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن النظام الجديد المؤهل لكأس العالم، حيث قرر الكاف، إجراء تعديل على نظام التأهل لبطولة كأس العالم عشان يتماشى مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 لـ 48 منتخبا بحيث يتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الأعضاء التي عددها  54 منتخبا لـ 9 مجموعات وتضم كل مجموعة 6 منتخبات.

وبعدها يتأهل صاحب الصدارة بعد 10 مباريات مباشرة  لكأس العالم، من ناحية أخرى سيتم اختيار أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني للعب دورة بينهم للحصول مقعد للمشاركة في ملحق المؤهل لكأس العالم.

وكانت بالفعل تمتلك أفريقيا في كأس العالم 9 مقاعد ونصف، بحيث يتأهل 9 منتخبات مباشرة للبطولة بينما يخوض منتخب ملحق أحد منتخبات آسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين الشمالية أو الجنوبية من أجل التأهل للمونديال.

https://www.youtube.com/watch?v=p1UQQXHwZe0


وبالنسبة لنظام التصفيات الجديد،  فالمنتخب المصري سيتواجد في التصنيف الأول، بصفته صاحب المرتبة الخامسة في أفريقيا في تصنيف الفيفا، وهذا من الممكن أن يستمر حتى موعد القرعة الذي أعلنه الكاف يوم 12 يوليو المقبل.

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