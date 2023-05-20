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قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قرارت وزارة التربية والتعليم بعد قيام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني بزيارة محافظة الدقهلية، اليوم ؛ لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بها.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان وتأكد من كتابة بيانات الطلاب بطريقة صحيحة، وبطاقة مراجعة البيانات، وتوقيع المراقبين عليها، كما اطلع على أعداد الغياب والحضور الفعلى للطلاب داخل اللجنة، وهوية الطلاب وأرقام جلوسهم


واكد ان الوزاره تحرص على انضباط سير العملية التعليمية من اجل مصلحة الطلاب


واوضح ان جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خاصة بالنسبة لسير الامتحانات تؤكد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص


كما اطمأن الوزير على سلامة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية،و تفقد الكنترول، وتأكد من توقيت فتح مظاريف الأسئلة والتوقيع على محضر فتحتها، كما تأكد من ختم الإدارة على أوراق الأسئلة، واستمارات الغياب.

https://www.youtube.com/watch?v=UhjV9g2AIlM


واطلع على أعداد غياب الملاحظين، فضلًا عن التأكد من هوية العاملين بالكنترول، حفاظًا على أعمال الكنترول والسرية.


وشدد على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

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