تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد تغطية عن حادث انهيار عقار في قنا حيث وصل بالفعل عدد ضحايا المنزل المنهار إلى ٤ وفيات وإصابة ١١ آخرين، وهذا بعد انهيار المنزل المكون من طابقين فوق سكانه صباح اليوم وانتقل إلى موقع المنزل المنهار مدير أمن قنا وعدد من القيادات الأمنية لمباشرة عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وتم الدفع ايضا بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع المنزل المنهار، لنقل الجثث إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم وتبين مصرع عدد من الاشخاص منهم : أسماء حسني أبوللحجاج والبالغة من العمر 26 عام و محمد هاني منصور 8 شهور، وصالحة محمد منصور 10 أعوام" وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

https://www.youtube.com/watch?v=lNxZI3njhIg