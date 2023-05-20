قرار جديد في الأهلي بسبب برونو سافيو|خاص

تلقت إدارة الأهلى عرضا من فريق بوليفار البوليفى يطلب فيه استعادة لاعبه البرازيلى برونو سافيو مقابل دفع نصف مليون دولار فقط بعد أقل من موسم واحد على انتقاله للقلعة الحمراء، ورفض مسئولو الأهلى مناقشة العرض حتى الآن خاصة أنهم قاموا بشراء سافيو من ذات النادى قبل 10 شهور فقط مقابل مليون ونصف المليون دولار.

ورغم رفض الأهلى مناقشة العرض، لكن سافيو سيرحل نهاية الموسم واللاعب لديه رغبة فى فسخ تعاقده والحصول على باقى قيمة عقده وهو ما يرفضه مسئولو الأهلى لذا فإن الاتجاه الأقرب هو الموافقة على عرض بوليفار الضعيف بدلاً من دفع ما يقارب من 2 مليون دولار باقى قيمة مستحقات اللاعب عن الموسمين المقبلين.

وأثار سافيو أزمة شديدة فى الأيام القليلة الماضية بعد أن رفض كل العروض التى جلبها الأهلى وتمسك بالحصول على قيمة تعاقده المتبقى كاملاً، ولكن هناك ضغوط كبيرة وسيتم التوصل لحل وسط فى النهاية، ويسعى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق والقائم بأعمال المدير التنفيذى للشركة إلى حسم الملف مبكرا لتجنب الصدام مع اللاعب الذى يعرف أن الأهلى يسعى لضم مهاجم فى فترة الانتقالات الصيفية بناء على طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى.