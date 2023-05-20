درع وعلم النادي | وفد دبلومة فيفا في زيارة لـ المقاولون العرب

قام اليوم وفد طلاب دبلوم الإدارة الرياضية التابع لـ«فيفا» بجولة داخل مقر نادي المقاولون العرب ، للاطلاع على منشآت النادي، ضمن البرنامج الخاص بهم بإتمام الزيارات الميدانية لأهم المنشآت الرياضية.

وقام المهندس محسن صلاح رئيس النادي بإهداء الوفد درع وعلم النادي، فيما قام الدكتور عمرو محب ممثل المركز والدكتور محمد قطب المشرف العام على البرنامج، بإهداء رئيس النادي درع الدبلومة كما تم إهداء المهندس محمد عادل فتحي درع الدبلومة وشهادة تقدير، نيابة عن المشاركين في برنامج دبلومة «فيفا».‏

واشتملت زيارة وفد دبلومة «فيفا» داخل النادي على جولة داخل حمام السباحة والصالة المغطاة وقطاع الناشئين وحضور جانب من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، والتقاط الصور التذكارية مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي والكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق الكرة.



وتنظم جامعة القاهرة بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمركز الدولي للدراسات ‏الرياضية «‎cies‎‏» النسخة الخامسة عشرة 2023 للبرنامج المهني في الإدارة الرياضية، ‏ويشارك في النسخة الحالية من المقاولون العرب أحمد هاشم مدير التسويق وحسن الشامي مدير شئون اللاعبين بقطاع الكرة إلى جانب كوكبة من الرياضيين في مصر والوطن العربي.