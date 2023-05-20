باحث في علم الجينات : الشعب المصري بتشابه بنسبة كبيرة مع القدماء

‏قال محمد عبد الهادي الباحث في علم الجينات، نحن مجموعة من الباحثين نحاول أن نتصدى لأي تشكيك يحدث لشكل وجينات المصريين ونقوم بتجميع الفحوصات للمصريين ونقارنها بجينات مومياوات المصريين القدماء ونقوم بتحديد نسبة التشابه بين الشخص والمومياوات الفرعونية القديمة.

وتابع عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "أخر النهار"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النتائج أظهرت أن هناك تشابه كبير بين جينات المصريين الحاليين والمصريين القدماء وتشابه كبير بين المسلمين والمسيحيين في نفس الوقت والشخصيات التي تقول أن المسيحيين أصولهم يونانية والمسلمين أصولهم من شبه الجزيرة العربية كل هذا الكلام غير صحيح ونحن الأن لدينا حوالي 36 عينة ومازال لدينا 15 عينة أخرى سنقوم بالكشف عنهم تباعا والنتائج كلها فيها تقارب شديد للأصول المصرية القديمة والجذور المصرية مازالت موجودة في الشعب المصري.

السيدة المصرية تريفينا باسيلي

وأضاف أن الضجة التي حدثت كانت بسبب السيدة المصرية تريفينا باسيلي التي أظهرت نتائجها أنها تتشابه بنسبة 100% مع المصريين القدماء وأن شكلها مختلف تماما مع الشكل الذي يتم فرضه علينا من جماعات الأفروسنتريك وهو بالطبع غير صحيح وأن تريفينا ملامحها بيضاء وجيناتها تتشابه مع جينات المصريين القدماء بنسبة 100%.