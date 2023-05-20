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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علاقات دولية: كلمة الرئيس بقمة جدة حملت في طياتها ترهيب وترغيب

الرئيس السيسى بقمة
الرئيس السيسى بقمة جدة

قال رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة جدة، حملت في طياتها ترغيب وترهيب فيما يخص الأمن القومي العربي.

وأضاف رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة “المحور”،  أن القضية الفلسطينية واحدة من أبرز القضايا التى تهدد الأمن القومي العربي ككل، لاسيما مصر.

حدود الدولة المصرية 


وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: أن حدود الدولة المصرية الاستراتيجية مهددة، سواء الحدود الغربية بليبيا، الشرقية، والجنوبية من ناحية سوريا.

وأكد  أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، ان هناك تنظيمات إرهابية تستغل عدم استقرار الأوضاع فى المنطقة العربية. 
 

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