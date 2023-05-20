تصرف سيئ | إعلامي شهير يدين واقعة البصق على تريزيجيه

حرص الإعلامي امير هشام علي دعم نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه بعد تعرضه للبصق من لاعب فنربخشة خلال احتفاله بالسجود بعد تسجيل هدف.

وكتب امير هشام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل الدعم للاعبنا محمود حسن تريزيجيه، بعد التصرف السيئ الذي تعرض له في تركيا من سامت أكايدين لاعب فنربخشة ضده والبصق أثناء سجوده"

وأصدر نادي طرابزون سبور التركي بيانا رسميا، بسبب بصق لاعب في صفوف فنربخشة، على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، أمس الأول الخميس، ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بفوز فنربخشة 3-1.

وأظهرت عدسات الكاميرات اللاعب سامت أكايدن وهو يبصق على تريزيجيه، بسبب تسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 80، من ركلة جزاء.

وقال نادي طرابزون في بيان رسمي: "هذا عار.. ندين بشدة العمل اللاإنساني الذي تعرض له لاعب كرة القدم محمود تريزيجيه خلال مباراتنا ضد فنربخشة في 18 مايو 2023".

وأضاف: "إنه لأمر مشين ومثير للاشمئزاز أن "يستدير" لاعب كرة القدم في فنربخشة سامت أكايدن ويبصق على لاعبنا أثناء سجوده عقب تسجيله هدفا".

وتابع البيان: "نتوقع من جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم أن يقفوا ضد هذا الفعل، ونتوقع من الاتحاد التركي لكرة القدم، خاصة نادي فنربخشة الرياضي، القيام بما هو ضروري على الفور".

واختتم: "ندعو المجتمع الرياضي بأسره إلى التكاتف لإعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام، ورفض هذا العدوان والأعمال اللاإنسانية وحماية القيم الحقيقية لكرة القدم".