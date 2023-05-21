إعلانات وهمية.. تحذير عاجل من السياحة بشأن رحلات الحج| فيديو

حذرت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "لدينا طرق كثيرة للتواصل معنا للتأكد من صحة إعلان رحلات الحج".

وأضافت: "وجدنا أن هناك إعلانات وهمية تروج إلى أن الحاج يأتي إليهم في الرياض وهم قادرين على توصيلهم إلى جدة والمدينة لأداء فريضة الحج"، لافته :" رحلات الحج في مصر تنفذ عن طريق 3 جهات رسمية، وهى وزارة الداخلية ووزارة التضامن وشركات السياحة، وذلك تحت إشراف وزارة السياحة".

وأشارت: ""بعض الراغبين في الحج يتوجهون إليهم وغالبيتهم ليست لديهم مقرات ولكن هناك فريق من الوزارة يتابع هذه الإعلانات الوهمية"، معقبه: "تم تشكيل لجنة لرصد الإعلانات الوهمية، ويتم التواصل مع الشرطة لتحرير محضر لهذه الكيانات الوهمية وإغلاقها".

وأكدت: "أماكن الحج في مصر معروفة والسعودية تتخذ إجراءات قوية ضد من يقومون بذلك، ولا نريد أن نسيء لأنفسنا، ولا نريد أي مصري يتعرض لأي مخالفة"، مضيفه: "كل الجهات الرسمية المسؤولة عن الحج تجري قرعة، وما دون ذلك يعد عرضا وهميا".