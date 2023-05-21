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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقب استغاثة والده.. الداخلية تعثر على طفل القليوبية المتغيب وتعيده لأهله

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول إستغاثة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن تغيب أحد الأطفال، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة، ونشر صورة الشخص القائم على محاولة استدراج الطفل. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من والد الطفل، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه للهو بأحد محلات الألعاب الإلكترونية بناحية محل سكنه وعدم عودته، وتم تحديد مكان الطفل وتسليمه لأهليته.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بمحاولته استدراج للطفل المذكور .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية استدراج الطفل الزاوية الحمراء الخانكة أمن القليوبية المواقع الأخبارية

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