عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز اشتراك أكثر من 7 أفراد في الأضحية؟.. البحوث الإسلامية ترد

صدى البلد

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قال إنه فى الأساس، ومن الثابت أن الأضحية تجزئ عن سبعة أفراد، وأن تحديد السبع أفراد جاء بالقياس على أن سبع البدنة يعادل شاه من حيث الوزن والسعر، مؤكدًا أن الأصل فى الشريعة الإسلامية من سن الأضحية هو إطعام الفقراء والمحتاجين فى تلك الأيام المباركة.

وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ومن باب التيسير على الناس ومراعاة مصلحة الفقراء والمحتاجين، باعتبارهم الهدف من مشروعية الأضحية، فإنه يجوز شرعًا أن نتوسع من عدد المشتركين فى الأضحية، منوها أنه مع ارتفاع الأسعار فمتاح شرعًا أن يزيد عدد من يشتركون فى الأضحية من البدنة أكثر من سبعة أفراد، وذلك لفتح الباب أمام قطاع عريض من الناس بأن يضحوا تيسيرًا لهم ولمعاونة الفقراء وإطعامهم مزيدًا من اللحوم.

وتابع: "النبي عليه الصلاة والسلام ضحي بكبشين، أحدهما عن نفسه، وعن أهل بيته، والآخر عن أمة محمد من غير القادرين، فضلًا عن أنه ذكر فى الحديث الشريف أن الأضحية بالبدنة تجزئ عن سبعة، لكن تيسيرًا لمصلحة العباد ومراعاة لمصلحة الفقراء، فيجوز شرعًا أن تجزئ الأضحية عن أكثر من سبعة أفراد، وهناك رأي مهجور من الفقهاء بجواز الأضحية بالديك، لكن علينا ألا نأخذ بمثل تلك الآراء الشاذة.

الأضحية اطعام الفقراء مجمع البحوث الاسلامية سن الأضحية الازهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي الأخير

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

زقه من رقبته.. انتقادات لـ عمرو دياب بعد إهانة معجب بحفل زفاف

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن بيع ديانج نجم الأهلي.. تفاصيل

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

بعد وفاتها.. 10 معلومات عن مرض فتاة فيصل

ترشيحاتنا

تبدأ من 57 جنيهًا.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل يجوز اشتراك أكثر من 7 أفراد في الأضحية؟.. البحوث الإسلامية ترد

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة .. اليوم

لعنة الفراعنة قتلتهم.. تفاصيل وفاة 3 أشقاء بسبب التنقيب عن الآثار

زيادة مليون فرخة.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بلوغها 58 عاما.. رياضة غير متوقعة سر رشاقة دوقة إدنبرة صوفي

ملابس غريبة.. صورة تثير الجدل لأميرة ويلز |شاهد

تعرض للدغة دبور.. صيني يصاب بمرض قاتل وينجو منه بأعجوبة

من أسباب الجلطات.. تحذير من النوم في هذا التوقيت

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ