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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

القبور
القبور

هل الأموات يسمعون الأحياء ؟ سؤال مهم جدا ويشغل بال كثير من الناس ويبحثون بطبيعة الأمر عن إجابته وحكم الشرع فيه.

 

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هل الأموات يسمعون الأحياء؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على السؤال، قائلا: نعم، الأموات يسمعوننا إذا خاطبناهم وذهبنا إليهم.

واستشهد أبو اليزيد سلامة، على ذلك بما علمنا النبي قوله زيارة القبور حيث أرشدنا إلى قول (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) منوها أن الخطاب إنما يكن لمن يسمعنا.

كما استشهد أبو اليزيد سلامة، بما روي عن رسول الله أنه قال (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم) فهذا دليل على أن الميت يسمع أصوات الأحياء.

ولما قتل المشركون في بدر، وبعدها بعدة أيام ، نادى النبي على الشهداء منهم، فسألوه: كيف يسمعون وقد ذهبت الدنيا، فقال النبي: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمه بما أقول منهم.

هل الأموات يعرفون أخبار الأحياء؟

وأوضح، أنه لا يقتصر الأمر على سماع الأموات أصوات الأحياء، بل يصل الأمر إلى أن الأموات يعرفون أخبار الأحياء.

وأشار إلى أنه لذلك علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة حتى نرضي أمواتنا من الآباء والأمهات.

 

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