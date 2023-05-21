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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحالف القوى السياسية في السودان: ندعو الجانبين المتحاربين إلى احترام الهدنة

أرشيفية
أرشيفية

أعرب تحالف القوى السياسية في السودان، اليوم الأحد، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية والولايات المتحدة منذ قليل.

وقال تحالف القوى السياسية في السودان في بيان: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار وندعو الجانبين المتحاربين إلى احترامه".

تفاصيل الاتفاق

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد أعلنتا ليل السبت- الأحد عن توصل الأطراف السودانية لاتفاق هدنة، وأكدتا في بيانهما المشترك أن "الشعب السوداني عانى خلال الخمسة أسابيع الماضية من هذا الصراع المدمر. 

وتقف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبهم، وتطالب الأطراف بالالتزام الكامل بالتزاماتهم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والمساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة التي هم في أمس الحاجة إليها".

بيان عاجل من أمريكا بشأن اتفاق الهدنة في السودان

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

وبحسب البيان السعودي الأميركي المشترك، اتفق طرفا الصراع في السودان على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام ابتداءً من 22 مايو. 

وذكر البيان أن وقف النار "يُمكن تمديده بموافقة الطرفين" اللذين اتفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسية". 

كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية والسلع، مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.

وقال البيان: "نظراً إلى صعوبة الصراع، كان تركيزنا المباشر على وقف القتال لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتهدف محادثات جدة إلى وقف إطلاق النار قصير الأمد لتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. إنها ليست عملية سياسية ولا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها كذلك، كما نتوقع أن تتناول المحادثات اللاحقة، التي ستشمل المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية لاستكمال التغيير الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية".

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