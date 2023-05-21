يتعمل له ألف حساب.. إبراهيم عبد الجواد يوجه رسالة للأهلي بعد صعود الوداد

‏علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على صعود فريق الوداد المغربي لنهائي دوري ابطال افريقيا.

وكتب عبر تويتر: “تخرج صن داونز من البطولة وتعمل ماتش هايل علي ارضه .. وتوصل للنهائي الثالث خلال اخر ٥ سنوات يبقي اكيد فريق كبير يستحق كل الاحترام و يتعمل له الف حساب”.

ضرب نادي الوداد المغربي موعدا مع النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطيه عقبة صن داونزالجنوب إفريقي في نصف النهائي.

موعد مباراة الاهلي ضد الوداد المغربي

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والوداد المغربي علي ملعب استاد القاهرة يوم الاحد ٤ يونيو في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ان تقام مباراة الإياب في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل ، وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمباريات .