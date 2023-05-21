تنوع مذهل وفعاليات ممتعة.. مهرجان البطيخ يجذب الأجانب إلى شواطئ الغردقة

استقطب مهرجان البطيخ العديد من الزوار الأجانب من مختلف الجنسيات إلى شواطئ الغردقة، حيث تم تعليق لافتات مكتوب عليها "مهرجان البطيخ يرحب بكم" بلغات مختلفة، تجاوب السياح مع هذه اللافتات وحضروا للمشاركة في المهرجان، وهذا تزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

عُقِدَت عدة فعاليات لمهرجان البطيخ على شواطئ الغردقة من قِبَل عدد من الفنادق السياحية لجذب الزوار تم تشكيل البطيخ بأشكال مختلفة ونحته، وتم استخدام كمية تقرب من 2 طن من البطيخ في المهرجان بمشاركة 15 شيف استمتع السائحون المصريون والأجانب بتناول عصائر البطيخ والمشاركة في هذه الفعاليات.

وأكد سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الآلاف من السياح شاركوا في مهرجان البطيخ واستمتعوا بأجواء الموسيقى.

شهد المهرجان فقرات موسيقية متنوعة وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات كما قام السياح بالتقاط الصور التذكارية ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعتبر وسيلة للترويج للسياحة على شواطئ الغردقة."