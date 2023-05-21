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إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

إلزام 100جهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ضريبة الأجور من منتصف مايو

صدى البلد

أكد  مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أن تنفيذ منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأشار إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثانية للمنظومة ، تم إلزام عدد (100)  جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى ) ، كما سيتم  إلزام عدد (200)  جهة/ شركة بتطبيق المنظومة  اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ). 

وأعلن " مختار توفيق " عن قيام  المصلحة بنشر كل من دليل الموظف لاستخراج قسيمة الراتب الشهري الخاصة به، ودليل المستخدم النهائي لعملية إدراج حسابات الممولين علي منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية ، على الموقع الإلكتروني للمصلحة ، موضحًا أن الاطلاع على هذه الأدلة من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة المرتبات والأجور " على الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

    وأضاف  " مختار توفيق " أن منظومة مشروع لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة . 

 وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين ، أصحاب الأعمال ، مصلحة الضرائب ، التأمينات الاجتماعية ، التأمين الصحي ، إلخ...)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة ، والتأكيد علي صحة النتائج ، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب  المصرية تقوم بتقديم الدعم الفني اللازم وكافة وسائل المساعدة للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة لمساعدتهم في التكامل معها بكل سهولة ويسر.

جدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

مصلحة الضرائب احتساب ضريبة الأجور المرتبات

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