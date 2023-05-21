بشري لحجاج هذا العام| السعودية تكثف تجهيزات الموسم الجديد.. و7700 رحلة طيران بـ1.7 مليون مقعد

تستعد المملكة العربية السعودية، لموسم الحج القادم بكامل إمكاناتها لتسهيل رحلة الحج علي زوار الحرمين الشريفين وبيت الله الحرام.

التجهيزات في مني والمزدلفة

وتفقد وكيل أمين ‎العاصمة المقدسة هزاع بن فيصل الشريف، عدداً من مراكز الخدمات بمشعر منى ومشعر مزدلفة ومقر الأمانة الرئيسي بمشعر ‎عرفات.

وشدد هزاع، على ضرورة تسريع مختلف الأعمال في المشاعر المقدسة وإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، وضرورة مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة من أجل استقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

تجهيزات النقل للحجاج

وأكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها وجاهزية خططها التشغيلية وكوادرها الفنية والمتخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444 هـ.

وساهمت في توفير وصول آمن وانسيابي للحجاج في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة وحتى اتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تسخير الجهود والإمكانيات كافة لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

استعدادات الطيران السعودى لنقل الحجاج

وشملت الاستعدادات متابعة الهيئة العامة للطيران المدني والتأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة كافة من قبل مزودي الخدمة من مطارات وناقلات ومثيلاتها.

وأكدت شركة مطارات القابضة على جاهزية الخطط التشغيلية لتنفيذ مرحلتي وصول ومغادرة الحجاج عبر ما يقارب 7700 رحلة طيران خصص فيها ما يقارب 1.7 مليون مقعد لضيوف الرحمن، ستهبط في 6 مطارات من مطارات المملكة، ممثلة في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالإضافة لمطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.



وقامت الهيئة العامة للطرق بمسح أكثر من 13 ألف كم من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 آلاف كم من الحواجز الخرسانية والمعدنية، مع تنفيذ الدهانات الأرضية بحوالي 600 كم، وإزالة أكثر من 40 ألف متر مكعب من الكثبان الرملية، وتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية بإجمالي 2400 لوحة، وتسهم هذه الجهود في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة طرق المملكة التي تعد الأولى عالمياً في ترابطها.

وحرصت الهيئة العامة للموانئ على رفع درجات الكفاءة ومستويات الأداء، لإنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج، واستلام أمتعة الحجاج، وحتى انتقالهم لتأدية نُسكهم بيسر وطمأنينة، من خلال خطة تشغيلية ولوجستية متكاملة تستوعب استقبال أكثر من 10 ألاف حاجاً عبر ميناء جدة الإسلامي وتخصيص (361) كادراً بشرياً و (100) نقطة لإجراءات الجوازات، و (300) عربة متطورة لنقل أمتعة الركاب، وتجهيز صالتي القدوم والمغادرة والتأكد من سلاسة الحركة، وتواجد المختصين بالأماكن المحددة؛ لضمان استمرارية الأعمال بالميناء، وتسهيل حركة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

تجهيزات الخطوط الحديدية السعودية



وستسخّر الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" كامل إمكانيتها للمساهمة في تحسين تجربة الحاج عبر تنقله بكل سهولة ويسر في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشر قطارات في العالم حيث يربط الحرمين الشريفين ببعضهما.

وتبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 360 ألف حاج من ضيوف الرحمن عبر مساراته المتعددة في المشاعر المقدسة بين تسع محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى عبر 17 قطاراً.

الجوازات السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.



وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.