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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: نجاح عمليتين جديدتين لزراعة صمام بتقنية TAVI لحالتين من المسنين

صدى البلد

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية يوم علمي حول أحدث التقنيات الطبية العالمية المتقدمة المستحدثة لزراعة واستبدال الصمام دون جراحة من خلال القسطرة القلبية، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح بيان الهيئة، جاء اليوم العلمي بعد نجاح فريق قسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي في تركيب صمام جديد عن طريق القسطرة بتقنية التافي "TAVI" لحالتين من المسنين بقسم القسطرة القلبية، الحالة الأولى لمنتفع يبلغ من العمر 78عام يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي مع وجود تاريخ مرضي لإجراء جراحة قلب مفتوح، وتركيب وصلات علي الشرايين التاجية واختلال بوظائف الكُلى وأمراض مزمنة ويعاني من آلام حادة بالصدر وصعوبة بالتنفس.

وتابع: الحالة الثانية لمنتفع يبلغ من العمر 89 عام كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي وارتفاع ضغط الدم وتكرر دخوله المستشفي بصعوبة بالتنفس وإغماء متكرر، وقد كان القرار العلاجي المناسب للحالتين تركيب صمام جديد كالخيار العلاجي الأنسب، وقد قام الفريق الطبي بإجراء العمليتين وزراعة الصمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "TAVI" من دون تدخل جراحي وبتخدير موضعي، كما خرج المريضين من غرفة القسطرة عقب العملية في كامل وعيهما، فيما تم حجزهما بالعناية المركزة لفترة لن تزيد عن 36 ساعة، وبعدها تستقر الحالات ويعودا لممارسة حياتهما الطبيعية.

واستكمل البيان: تعتبر تقنية "TAVI" تقنية حديثة يتم من خلالها استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح وتتميز بعدة مميزات حيث يتم إجراؤها دون تخدير كلي، إضافة كثر أمانًا لكبار السن، وتحدث تحت إشراف فريق طبي مؤهل وعلى أعلى مستوى من المهارة.

وقام بإجراء القسطرة الطبية الفريق المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي الذي ترأسه أ.د. طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية وخبير زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، أ.د.محمد عز الرجال، استشاري القلب والقسطرة وزراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، أ.د.محمود صباح، استشاري القلب والقسطرة وزراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، و د.كمال رأفت، د. وسام الصاوي، د. محمد جمال بيومي «اخصائيي القلب والقسطرة»، د.أحمد عادل Medtronic Technical Consultant- TAVI، د. شيماء دهشان، استشاري التخدير، وذلك مع نخبة متميزة من فريق التمريض المتميز بهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، إلى استحداث العديد من الحزم الطبية والعلاجية وفائقة الدقة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، من بينها عملية استبدال الصمام الأورطي بالقلب عن طريق تقنية التافي (TAVI) والتي تُعد من العمليات فائقة الدقة والنادرة من نوعها، لافتًا أن ما يحدث بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، إنجاز يفوق النسب العالمية خاصة في مجال القساطر التداخلية، منوهًا أن مصر أصبح لديها كفاءات بشرية، وتقنيات وأجهزة تمكن من إجراء أصعب العمليات الدقيقة في مجال القلب، والتي من بينها عملية TAVI، مشيرًا إلى إجراء 7 عمليات بتقنية TAVI بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمعايير عالمية تضاهي وتتفوق على الأرقام العالمية في المجال، فيما تصل تكلفة العملية الواحدة 750 ألف جنيه للعملية الواحدة خارج التغطية الصحية الشاملة، لم يتكلف المنتفع أكثر من 400 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

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