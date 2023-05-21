قومى المرأة بأسوان يواصل حملات طرق الأبواب بقرى حياة كريمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة تنفيذ حملات طرق الأبواب تحت عنوان " بلدى أمانة " وخاصة داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تنظيم دورة تدريبية إستهدفت عدد ٥٠ رائدة ريفية ومتطوعة وميسرة وأيضاً أئمة الأوقاف .

بلدى أمانة

وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات الدورة شملت التعريف برسائل حملة طرق الأبواب وأهدافها ، وكيفية نشرها ، وطرق التصدى للشائعات المغرضة بأساليب بسيطة ، بجانب عمل محاكاة للتدريب العملى على توصيل تلك الرسائل للسيدات والفتيات وربات المنازل ، بالإضافة إلى شرح مفصل لآليات توفير التمويل المالى والحصول على القروض الميسرة للتوسع فى دعم وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر .

وأوضحت هدى مصطفى بأن فعاليات الدورة التدريبية شملت أيضاً قيام المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بإستعراض شامل للجهود المبذولة ونسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمختلف المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة " حياة كريمة " .

ولفتت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن حملات طرق الأبواب " بلدى أمانة " تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن وسلامة أراضيه وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية داخل 50 من قرى " حياة كريمة " بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو .

جهود وأنشطة

وتواصل الأجهزة المعنية داخل محافظة أسوان بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر.

وفى هذا الشأن أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه جارى التنسيق مع الجهات المختصة بالمعابر البرية لدعم أطقم العمل بالجمارك والجوازات وغيرها لتخفيف الضغط ، والحد من الإزدحام ، وتسهيل دخول الوافدين من دولة السودان ، وخاصة بميناء قسطل البرى .