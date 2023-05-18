وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، يرافقهم الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء يسرى عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً قيادات الوزارة والمحافظة بتفقد لجان امتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية ، والتى تضم 16 لجنة بإجمالى 365 طالبا وطالبة .

واطمأن الوزير والمحافظ على أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر، إضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية .

الثانوية العامة

وتفقد الدكتور رضا حجازى واللواء أشرف عطية قاعة تدريب مجهزة بأحدث الحاسبات الآلية والتكنولوجية بدعم من الإتحاد الأوربى ، فيما تم أيضاً تفقد حديقة المدرسة ، وقام الوزير والمحافظ بزراعة أشجار ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة.

وكان قد قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا من مرحلة الحضانة إلى الثانوى، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء يسرى عبد الله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً قيادات الوزارة والمحافظة.

لجان إمتحانات

واستمع الوزير والمحافظ، لشرح حول مشروع إنشاء مجمع مدارس الحصايا، والذى يقع على مساحة 8114 م2، وبتكلفة 49.2 مليون جنيه، ليضم 42 فصل دراسى منها 6 فصول لرياض الأطفال، و 18 فصل للمرحلة الابتدائية، و 9 فصول للمرحلة الإعدادية، و 9 فصول للثانوى العام داخل 3 ملاحق عبارة عن ملحق أول مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية، ويضم 21 فصل، ومعمل، وقاعات للمجالات والكمبيوتر، وملحق ثانى مكون من دور أرضى، و 4 أدوار علوية، ويضم 21 فصل، ومعمل، وقاعات للمجالات والكمبيوتر، فضلاً عن ملحق ثالث مخصص للأمن المكلف بتأمين المجمع.

وكان قد قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة عبد الجليل حسنين الإعدادية والتى تشمل 8 لجان تضم 149 طالب وطالبة .