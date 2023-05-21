القبض على تاجري مخدرات في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (شخصين - "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة) حال إستقلالهما سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير .. وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – 1000 قرص لعقار التامول المخدر 2 هاتف محمول – مبلغ مالى ) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل .

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (300 ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.