ضبط 8 قضايا مخدرات فى حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو – أول وثان دمياط – رأس البر).

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (10 متهمين "لعدد 9 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط قضية فى مجال الإتجار فى الأسلحة النارية بإجمالى مضبوطات (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وإتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .