سقوط تاجر مخدرات بحوزته 20 كيلو هيدرو بشمال سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة نخل) حال تواجده بمحل إقامته.. وبحوزته ( كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 600 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.