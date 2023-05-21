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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحذير.. مدمن سجائر إلكتروني يواجه الموت بعد دمار رئته.. تفاصيل

مدخن سجائر الكترونية
مدخن سجائر الكترونية

واجه مدمن تدخين السجائر الإلكترونية السابق الموت، وعانى من آلام مبرحة في كتفه اليسرى مثل "بالون على وشك الانفجار". 

ووفقاً لصحيفة “يدلي ستار”، بدأ جوناثان بيلشر من كوفينجتون بولاية فيرجينيا التدخين الإلكتروني في سن 17 عامًا، لتحول في النهاية إلى إدمان شديد ، مما دفعه إلى تدخين ما يعادل "20 سيجارة في اليوم".

عانى الشاب البالغ من العمر 22 عامًا من نوبة مؤلمة من الاستيقاظ لاهثًا وتحمل ألمًا شديدًا في كتفه الأيسر.

خضع الشاب لعملية جراحية صعبة لاستخراج جزء من رئته المنهارة ، مما أدى إلى ألم شديد وانزعاج. 

مدخن سجائر الكترونية

فيما تم نقل جوناثان إلى المستشفى حيث انهار بالبكاء عندما سمع أن رئته اليسرى قد تعرضت للانهيار واحتوت على ثقب.

بدأ الهواء المحبوس في سحق رئتيه وقلبه كجزء من الحالة المعروفة باسم استرواح الصدر ، لذلك أدخل الجراحون أنبوبًا لإزالته.

مدخن سجائر الكترونية

عندما فشلت رئته في الشفاء بشكل طبيعي ، قاموا بإزالة الربع العلوي منها في عملية لإنقاذ الحياة لإغلاق الفتحة.

يعترف الشاب العشريني أنه يكافح الآن للنوم وأن رئته الضعيفة تجعله يشعر بالضيق بعد مهام بسيطة مثل المكالمات الهاتفية.

السجائر الالكترونية الموت تدخين

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