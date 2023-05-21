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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: لا نسعي لقطع العلاقات مع الصين وهناك أهمية للقيادة الأمريكية في العالم

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستعمل علي  تدريب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16 .

وقال بايدن:" تبين مدى أهمية القيادة الأميركية للعالم"، مضيفا أن أمريكا لا تسعي لقطع العلاقة مع الصين وإنما تقليل المخاطر .

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الأحد/ حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن ذلك جاء تزامنا مع لقاء بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم عن مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني - أن هذا الدعم هو الثامن والثلاثين للمعدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، ويشمل ذخيرة إضافية لنظام "هيمارس" المقدم من الولايات المتحدة، وقذائف مدفعية، وغيرها والتي تستخدم في ساحة المعركة للرد على الحرب الروسية غير المبررة.

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