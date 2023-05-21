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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

صدى البلد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم /الأحد/ حزمة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن ذلك جاء تزامنا مع لقاء بايدن بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مدينة هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم عن مساعدة أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية الحيوية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني - أن هذا الدعم هو الثامن والثلاثين للمعدات من مخزونات وزارة الدفاع لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، ويشمل ذخيرة إضافية لنظام "هيمارس" المقدم من الولايات المتحدة، وقذائف مدفعية، وغيرها والتي تستخدم في ساحة المعركة للرد على الحرب الروسية غير المبررة.

وأكد بيان الوزارة أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات لتلبية احتياجات ساحة المعركة الفورية ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل.

وكانت "الدفاع الأمريكية" قد أعلنت، أول شهر مايو الجاري، عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.

يذكر أنه منذ الأزمة الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022، بلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف أكثر من 36 مليار دولار.

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